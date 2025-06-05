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  4. Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde.

Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde.

Dünya üzerinde tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre en çok satılan otomobiller belli oldu.

Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde. - Sayfa 1

Otomotiv sektörü, her yıl milyarlarca dolarlık hacmiyle küresel ekonominin en dinamik alanlarından biri olmaya devam ediyor.

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Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde. - Sayfa 2

Teknoloji, yakıt verimliliği, güvenlik ve tasarım gibi kriterler doğrultusunda tüketicilerin tercihleri sürekli değişirken, bazı otomobil modelleri yıllardır zirvedeki yerini korumayı başarıyor.

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Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde. - Sayfa 3

Özellikle sedan, SUV ve hatchback segmentlerinde öne çıkan araçlar, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

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Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde. - Sayfa 4

DÜNYANIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELİ BELLİ OLDU

Gerek şehir içi kullanıma uygunluğu gerekse dayanıklılığı ile bilinen bu modeller, sadece satış rakamlarıyla değil, kullanıcı memnuniyetiyle de dikkat çekiyor.

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