Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde.

DÜNYANIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELİ BELLİ OLDU

Gerek şehir içi kullanıma uygunluğu gerekse dayanıklılığı ile bilinen bu modeller, sadece satış rakamlarıyla değil, kullanıcı memnuniyetiyle de dikkat çekiyor.