Dünyanın en dar Fiat Panda’sı! Tamamen elektrikli, genişliği sadece 50 santimetre
İtalyan bir tasarımcı, dünyanın en dar Fiat Panda otomobilini baştan tasarladı. 50 santimetre genişlikteki araç, 264 kilogram ağırlıkta.
Yıllara meydan okuyan bazı ikonik modeller, günümüzde halen satılıyor. Fiat’ın Panda modeli de bir döneme damga vurmayı başarmıştı. Milyonlarca satan araç, geçmiş yıllarda popülerlik yakalayan modeller arasındaydı.
Andrea Marazzi isimli bir YouTuber, sadece 50 santimetre genişlikte 1993 model orjinal Fiat Panda’nın %99’unu şekillendirerek yeniden yaptı.
Tamamen el yapımı olan bu mini Panda, sadece sürücüye yetecek kadar bir iç hacme sahip. Küçük bir direksiyonla kontrol edilebilen araçta tek bir far, gece sürüşleri için yeterli.