Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı! Toyota ve Lexus artık zirvede değil
Consumer Reports'un 2024 yılına ait marka güvenilirlik raporuna göre, Toyota ve Lexus yıllardır süregelen liderliklerini kaybetti. Dünyanın en güvenilir otomobil markası ise belli oldu. İşte raporun ayrıntıları.
Consumer Reports, 2024 yılına ait marka güvenilirliği raporunu yayınladı. Rapora göre, ilk 5'teki markalar geçen yılki sıralamalarını korurken, Toyota ve Lexus yıllardır zirvede tuttukları konumlarını kaybetti. İşte dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlenen üretici.
Kar amacı gütmeyen araştırma ve test kuruluşu, 2000-2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, kamyon ve SUV'u incelediği analizlere göre, en güvenilir marka olarak Subaru'yu belirledi.