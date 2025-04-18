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  4. Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok.

Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok.

Yeni yeni ortaya çıkan otomobillerin domine ettiği Euro NCAP 2025 test sonuçları açıklandı.

Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok. - Sayfa 1

Çağımıza ayak uydurarak gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor daha güvenli hale de getiriyor.

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Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok. - Sayfa 2

Öncelikle teknolojik cihazlarda başlayan gelişim otomobil teknolojisine de evrildi. Günümüzde artık elektrikli otomobillerin de üretilmesiyle artık araçlar teknolojiyle daha haşır neşir olmaya başladı.

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Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok. - Sayfa 3

Otomobillerdeki teknolojinin rüştünü ispat ettiği nokta hiç şüphe yok ki sürücünün işini kolaylaştıran donanımlar ile hem araç içi hem de araç dışındakilerin can güvenliğini sağlayan özellikler oldu.

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Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok. - Sayfa 4

Böylece dünyanın önde gelen markalarını alarak zorlu testlere tabi tutan euroncap.com’a gözler çevrildi.  

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