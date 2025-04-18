Dünyanın en güvenli otomobilleri yeniden listelendi * Volvo listede bile yok.
Yeni yeni ortaya çıkan otomobillerin domine ettiği Euro NCAP 2025 test sonuçları açıklandı.
Çağımıza ayak uydurarak gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor daha güvenli hale de getiriyor.
Öncelikle teknolojik cihazlarda başlayan gelişim otomobil teknolojisine de evrildi. Günümüzde artık elektrikli otomobillerin de üretilmesiyle artık araçlar teknolojiyle daha haşır neşir olmaya başladı.
Otomobillerdeki teknolojinin rüştünü ispat ettiği nokta hiç şüphe yok ki sürücünün işini kolaylaştıran donanımlar ile hem araç içi hem de araç dışındakilerin can güvenliğini sağlayan özellikler oldu.