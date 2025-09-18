  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
Dünyanın en güzel 5 otomobili açıklandı: Tek bir ülke listeyi alt üst etti

Otomotiv tasarımında hangi ülkenin zirvede olduğu tartışmaları, bilimsel bir bakış açısıyla yeniden şekillendi. Vanarama’nın “altın oran” formülünü esas alarak yaptığı araştırmada, dünyanın en estetik 5 otomobili belirlendi. Sonuç ise oldukça dikkat çekici. Zira, listenin tamamı, tek bir ülkenin imzasını taşıyor.

Otomobil pazarında çok sayıda araç var. Her otomobilin kendine özgü tasarımı bulunurken, yıl içinde en iyi tasarıma sahip otomobiller uzmanlar tarafından seçilerek ödüllendiriliyor.

Vanarama, incelediği 50 markanın otomobilini tasarımı bakımından karşılaştırdı.

Söz konusu karşılaştırmada listeye Alman otomobil markaları hükmetti.

TASARIMI EN GÜZEL 5 OTOMOBİL

