Dünyanın En Hızlı 10 Elektrikli Otomobili: 0’dan 100’e saniyeler içinde çıkıyor!
Elektrikli otomobillerin genelde diğer benzinli araçların gerisinde kaldığı öne sürülse de, bu iddianın artık bir efsaneden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira elektrikli otomobiller artık çok daha güçlü ve dinamik. İşte dünyanın en hızlı elektrikli otomobilleri.
10- Porsche Taycan Turbo S
0-100 km/s: 2.6 saniye
Tork: 1050 Nm
Menzil: 412 km
Porsche Taycan Turbo S, 761 beygir gücüne sahip olup, performans ve lüksü bir araya getiriyor.
9-Tesla Model X Plaid
0-100 km/s: 2.5 saniye
Tork: 1420 Nm
Menzil: 547 km
1020 beygir gücü ile Tesla Model X Plaid, büyük SUV gövdesine rağmen müthiş hızlanma sunuyor.
8- Lucid Air
0-100 km/s: 2.5 saniye
Tork: 1390 Nm
Menzil: 832 km
Lucid Air, 1111 beygir gücü ve uzun menziliyle lüks segmentte dikkat çekiyor.
7- Faraday Future FF91
0-100 km/s: 2.2 saniye
Tork: 1800 Nm
Menzil: 600 km
Faraday Future FF91, 1050 beygir gücü ve ileri teknolojisiyle fütüristik tasarıma sahip.