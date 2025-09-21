Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili tanıtıldı! BYD’den rekor; 496,22 km/s hız

Elektrikli otomobil pazarında Tesla’yı tahtından eden BYD, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına çeşitli modelleri ile giriş yapıyor. Fiyat-performans modellerin yanı sıra lüks kategoride de birçok otomobili bulunan Çinli dev, seri üretimde rakipsiz ve her geçen gün hızla büyüyor.