  4. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili tanıtıldı! BYD’den rekor; 496,22 km/s hız

Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili tanıtıldı. En hızlı seri üretim aracı olarak kayıtlara geçen BYD angwang U9 Xtreme, Bugatti’yi bile geride bıraktı.

Elektrikli otomobil pazarında Tesla’yı tahtından eden BYD, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına çeşitli modelleri ile giriş yapıyor. Fiyat-performans modellerin yanı sıra lüks kategoride de birçok otomobili bulunan Çinli dev, seri üretimde rakipsiz ve her geçen gün hızla büyüyor.

Kısa süre önce BYD’nin premium markası Yangwang, pist odaklı elektrikli hiper otomobili U9 Xtreme’i tanıttı.

Daha önce Yangwang U9 Track Edition olarak bilinen model, Eylül 2025’te Almanya’daki Automotive Testing Papenburg tesisinde yapılan testlerde 496,22 km/s hıza ulaşarak bugüne kadar kaydedilen en hızlı seri üretim otomobil unvanını aldı. Lansman, şirketin gerçekleştirdiği canlı yayında duyuruldu.

BYD’nin yeni spor otomobili, Nürburgring Nordschleife pistinde 6:59.157 tur süresi kaydetti. Çinli Xiaomi SU7 Ultra’nın ise 7:04.957 idi. BYD, zorlu rakibini geçerek zirveye ulaşmayı başardı. 

