Dünyanın en kötü şoförlerine sahip 25 ülke açıklandı: Türkler burada olmayı beklemiyordu!
Araba sürmek özellikle büyük ve yoğun nüfusa sahip şehirlerde oldukça zor. Buna ilgili ülkenin trafik kurallarının da yeterli olmaması eklendiğinde ortaya büyük bir kaos çıkıyor.
The Travel tarafından yapılan araştırmalara göre, dünyanın en kötü şoförleri belli oldu. Bu araştırma yapılırken ülkelerinden trafik kazası raporları, ölümlü kazalar, kurallar ve yolların durumu gibi pek çok unsur göz önünde bulunduruldu. İşte dünyanın en kötü şoförlerine sahip 25 ülkesi:
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