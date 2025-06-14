Dünyanın en kötü şoförlerine sahip 25 ülke açıklandı: Türkler burada olmayı beklemiyordu!

The Travel tarafından yapılan araştırmalara göre, dünyanın en kötü şoförleri belli oldu. Bu araştırma yapılırken ülkelerinden trafik kazası raporları, ölümlü kazalar, kurallar ve yolların durumu gibi pek çok unsur göz önünde bulunduruldu. İşte dünyanın en kötü şoförlerine sahip 25 ülkesi: