Dünyanın en yaygın şarj istasyonları; 2 durakta bir sürücülerin karşısına çıkıyor.

Shell Recharge

Shell Recharge, Türkiye’den ABD’ye kadar birçok pazarda hızla büyüyor. Günümüz itibariyle 35 ülkede 70.000’e yakın halka açık şarj noktası bulunuyor. Şirket 2030’a kadar 200.000 adet şarj istasyonuna sahip olmayı hedefliyor. İngiltere’de 963 adet şarj istasyonu bulunan Shell Recharge bu noktaların %70’inde hızlı ve ultra hızlı şarj imkanı sunuyor. Şarj fiyatı İngiltere’de 0.79 £/kWh seviyesindeyken Türkiye’de 14.99 TL/kWh, ABD’de ise 0.67 $/kWh civarındadır.