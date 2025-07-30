Dünyanın en yaygın şarj istasyonları; 2 durakta bir sürücülerin karşısına çıkıyor.
Dünya genelinde en yaygın olan elektrikli otomobil şarj istasyon operatörleri belli oldu.
Elektrikli araçların hızla yaygınlaşması, şarj istasyon altyapısının önemini artırdı. Ülkemizde de başta Togg olmak üzere birçok elektrikli otomobillerin satışı altyapıların daha da geliştirilmesini sağladı.
Tesla, TELD, ChargePoint ve Star Charge gibi global markalar ileri teknolojiyle donatılmış istasyonlar üretiyor.
DÜNYANIN EN YAYGIN ŞARJ OPERATÖRLERİ
mechtekno.com’daki bilgiye göre bazıları ülkemizde olmak üzere dünyanın en geniş şarj istasyon operatörleri şöyle:
Shell Recharge
Shell Recharge, Türkiye’den ABD’ye kadar birçok pazarda hızla büyüyor. Günümüz itibariyle 35 ülkede 70.000’e yakın halka açık şarj noktası bulunuyor. Şirket 2030’a kadar 200.000 adet şarj istasyonuna sahip olmayı hedefliyor. İngiltere’de 963 adet şarj istasyonu bulunan Shell Recharge bu noktaların %70’inde hızlı ve ultra hızlı şarj imkanı sunuyor. Şarj fiyatı İngiltere’de 0.79 £/kWh seviyesindeyken Türkiye’de 14.99 TL/kWh, ABD’de ise 0.67 $/kWh civarındadır.