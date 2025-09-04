Düşük yakıt tüketimiyle cebinizi yormayacak! İşte Türkiye’deki en ucuz sıfır araçlar…
Türkiye’de sıfır araç fiyatları uçuşa geçse de kompakt hatchback ve sedan modelleriyle hayalinizdeki arabaya ulaşmak hala mümkün. Hem bütçe dostu hem de kullananların yıldızı olan bu araçlar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2025’in en ucuz sıfır otomobilleri…
Döviz kurları ve yüksek faizler sıfır araç almayı zorlaştırsa da yakıt tasarruflu modeller imdada yetişiyor.
Uygun fiyatlı otomobiller dikkat çekiyor!
Krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek faiz oranları, birçok kişi için sıfır araç alımını hayale dönüştürse de uygun fiyatıyla dikkat çeken modeller bulunuyor.
Hatchback modeller daha ulaşılabilir
Türkiye pazarında kompakt sınıf hatchback modeller ve giriş seviyesi sedanlar en ulaşılabilir araçlar olarak öne çıkıyor.