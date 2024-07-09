Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak
Kara yollarında elektrikli araçların artması direksiyon sınavlarında değişikliğe gidilmesinin önünü açtı. Sınavlarda motor bölümüne ilişkin sorular azaltılacak.
Yerli araç Togg’un da yollarda yer almaya başlamasıyla elektrikli araçlara ilişkin de bir düzenleme yapılacağını bildiren Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, şunları söyledi:
“Mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünü soruyoruz ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçla sınav yapabilmenin de önü açılacak.
Yerli araç Togg gibi elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmuyor.
Dolayısıyla adaylar sınava giremiyordu, bunun önünü açtık. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız.”