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  4. Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak

Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak

Kara yollarında elektrikli araçların artması direksiyon sınavlarında değişikliğe gidilmesinin önünü açtı. Sınavlarda motor bölümüne ilişkin sorular azaltılacak.

Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak - Sayfa 1

Yerli araç Togg’un da yollarda yer almaya başlamasıyla elektrikli araçlara ilişkin de bir düzenleme yapılacağını bildiren Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, şunları söyledi:

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Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak - Sayfa 2

“Mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünü soruyoruz ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçla sınav yapabilmenin de önü açılacak.

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Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak - Sayfa 3

Yerli araç Togg gibi elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmuyor.

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Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı geliyor: Motor ile ilgili sorular azalacak - Sayfa 4

Dolayısıyla adaylar sınava giremiyordu, bunun önünü açtık. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız.”

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