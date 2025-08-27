  1. Ekonomim
Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lüks segment markası YANGWANG tarafından geliştirilen U9 Track Edition modeli, Almanya'daki test pistinde saatte 472,41 kilometre hıza ulaşarak elektrikli araçlar kategorisinde dünya hız rekorunu kırdı.

Elektrikli araç hız rekoru kırıldı: Saatte 472,41 kilometre hıza ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sürüşü Almanya'nın Papenburg kentindeki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde gerçekleştirildi.

Elektrikli araç hız rekoru kırıldı: Saatte 472,41 kilometre hıza ulaştı

Rekor denemesinde direksiyon başında daha önceki elektrikli araç hız rekorunu da kıran Alman yarış pilotu Marc Basseng yer aldı.

Elektrikli araç hız rekoru kırıldı: Saatte 472,41 kilometre hıza ulaştı

YANGWANG U9 Track Edition, dört motorlu e4 Platformu, DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve 1200 voltluk ultra yüksek voltajlı araç mimarisiyle donatıldı.

Elektrikli araç hız rekoru kırıldı: Saatte 472,41 kilometre hıza ulaştı

Araç, bu teknolojiler sayesinde 3 bin beygir gücünün üzerinde performans sergileyerek üstün hızlanma ve yol tutuş kabiliyeti sundu.

