Elektrikli araç hız rekoru kırıldı: Saatte 472,41 kilometre hıza ulaştı
Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lüks segment markası YANGWANG tarafından geliştirilen U9 Track Edition modeli, Almanya'daki test pistinde saatte 472,41 kilometre hıza ulaşarak elektrikli araçlar kategorisinde dünya hız rekorunu kırdı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sürüşü Almanya'nın Papenburg kentindeki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde gerçekleştirildi.
Rekor denemesinde direksiyon başında daha önceki elektrikli araç hız rekorunu da kıran Alman yarış pilotu Marc Basseng yer aldı.
YANGWANG U9 Track Edition, dört motorlu e4 Platformu, DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve 1200 voltluk ultra yüksek voltajlı araç mimarisiyle donatıldı.