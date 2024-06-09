Elektrikli Jeep Avenger e-Hybrid Türkiye'ye geliyor: 891 bin TL’ye cip! İşte detaylar
Yüzde 100 elektrikli 100 beygir güce sahip elektrikli Jeep Avenger e-Hybrid Türkiye’ye geliyor. İşte detaylar
2024’ün ilk 5 ayında B-SUV sınıfının en çok satan elektrikli modeli olmayı başaran %100 elektrikli Jeep Avenger’ın hibrit motora sahip versiyonu da Türkiye’ye geliyor.
1.598.250 TL’den başlayan fiyata sahip Avenger e-Hybrid, ÖTV muafiyeti kapsamına da giriyor. Muafiyet kapsamındaki 891.000 TL fiyat ile Avenger e-Hybrid sahibi olunabiliyor.
MHEV (mild hibrit) motor teknolojisine sahip Avenger e-Hybrid, 100 bg güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motora sahip. Aracın 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzımanı 21 kW’lık bir elektrik motoru, bir invertör ve merkezi şanzıman ünitesini barındırıyor.
Aracın yakıt tüketimi 100 km’de 5.1 lt olarak belirtiliyor. Jeep, 7 ayda Türkiye’de 1000-1500 adet arasında hibrit Avenger satışı hedefliyor.