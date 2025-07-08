Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi
BYD, Tesla ve diğer markaların elektrikli otomobil yarışına Xiaomi de dahil olacak. Otomobillerini şu anda sadece Çin’de satan firma, yakında ilk otomobilini Avrupa’ya getirecek. Satış rekorları kıran araç Avrupa’da test edilirken görüntülendi.
Otomobil pazarındaki rekabete geçtiğimiz yıllarda ortak olan teknoloji devi Xiaomi, markanın ilk otomobili olmasına rağmen SU7 modeliyle ülkesinde satış rekorları kırdı.
Her ay üzerine koyarak satış sayıları artan Xiaomi SU7, dünya çapında merakla beklenen modellerden biri oldu. Halihazırda pek çok marka Avrupa pazarında hünerlerini sergilerken, nihayet Çinli Xiaomi’den de ataklar geliyor.
Daha önce Çinli firmanın CEO’su Lei Jun, popüler otomobilini Avrupa’ya getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etmişti. Şimdi ise çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı.