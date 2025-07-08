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  4. Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi

Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi

BYD, Tesla ve diğer markaların elektrikli otomobil yarışına Xiaomi de dahil olacak. Otomobillerini şu anda sadece Çin’de satan firma, yakında ilk otomobilini Avrupa’ya getirecek. Satış rekorları kıran araç Avrupa’da test edilirken görüntülendi.

Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi - Sayfa 1

Otomobil pazarındaki rekabete geçtiğimiz yıllarda ortak olan teknoloji devi Xiaomi, markanın ilk otomobili olmasına rağmen SU7 modeliyle ülkesinde satış rekorları kırdı. 

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Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi - Sayfa 2

Her ay üzerine koyarak satış sayıları artan Xiaomi SU7, dünya çapında merakla beklenen modellerden biri oldu. Halihazırda pek çok marka Avrupa pazarında hünerlerini sergilerken, nihayet Çinli Xiaomi’den de ataklar geliyor.

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Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi - Sayfa 3

Daha önce Çinli firmanın CEO’su Lei Jun, popüler otomobilini Avrupa’ya getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etmişti. Şimdi ise çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı.

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Elektrikli otomobil pazarında Xiaomi rüzgarı esecek: Satış rekoru kıran model Avrupa'da görüntülendi - Sayfa 4

Xiaomi’nin iddialı modeli Xiaomi SU7 Ultra, Alman plakalarıyla Münih sokaklarında test edilirken görüntülendi. Avrupa’ya ilk adımını atmak isteyen Xiaomi’nin, Almanya’da testlerini yürütmesi bu otomobilin çok yakında Avrupa’ya geleceğinin sinyallerini verdi.

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