Elektrikli otomobil yangına ilginç çözüm: Çinliler yine yaptı yapacağını; böyle teknoloji mi olur?
Elektrikli otomobillerde yangın riski her zaman mümkün. Üreticiler genelde dayanıklı ve teknolojik pillere yer verirken, bu her zaman garanti vermiyor. Çinliler ise devrim niteliğinde bir teknolojiye imza attı. Ancak bu teknoloji de sosyal medyada tartışma yarattı.
Elektrikli otomobil sayısı günden güne artmaya devam ederken, bazı vatandaşlar endişelendiği birçok konu yüzünden bu araçlara geçmeyi tercih etmiyor. Endişeler arasında genelde menzil ve şarj konusu yer alsa da, yangın riskleri de tartışmalar arasında.
Elektrikli otomobillerde meydana gelen yangınlar, özellikle piller nedeniyle söndürülmesi oldukça zor. Nitekim üreticilerin de en çekindiği durumlar arasında yangınlar var.
Mühendisler, elektrikli otomobillerde dayanıklı piller geliştirerek yangın risklerinin önüne geçmeye çalışıyor.