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  4. Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı

Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı

Yeni yeni adapte olmaya çalıştığımız ve artık hayatımızın her noktasında kullanılmaya başlanan * elektrikli otomobillerin * bataryasını adeta emen 3 hata belli oldu.

Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı - Sayfa 1

Elektrikli araç kullanıcılarının yaptığı bazı hataların batarya ömrünü olumsuz etkilediği belirlendi. Uzmanlara göre aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalardan etkilenen bataryalar sürücülerin kullanım durumuna göre de etkilenebiliyor.

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Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı - Sayfa 2

BATARYANIN ÖMRÜNÜ TÜKETEN 3 HATA

Bu durum hem bataryanın ömrünü tüketiyor hem de menzil kayıplarına yol açıyor. Batarya ömrünü ve enerjiyi korumak için bilinçli kullanım şart.

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Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı - Sayfa 3

Yapılan incelemeler neticesinde bataryanın ömrünü tüketen 3 hata ise şöyle:

 

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Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı - Sayfa 4

1. Sık sık %100'e kadar şarj etmek
Neden zararlı?
Lityum-iyon bataryalar, sürekli %100'e kadar şarj edildiğinde daha hızlı yıpranır.
Ne yapılmalı?
Günlük kullanımda şarj seviyesi genellikle %20 – %80 arasında tutulmalıdır.

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