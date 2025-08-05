Elektrikli otomobillerin bataryasını boşaltan 3 hata; Faydalı diye kullanıyorduk zararı ortaya çıktı
Yeni yeni adapte olmaya çalıştığımız ve artık hayatımızın her noktasında kullanılmaya başlanan * elektrikli otomobillerin * bataryasını adeta emen 3 hata belli oldu.
Elektrikli araç kullanıcılarının yaptığı bazı hataların batarya ömrünü olumsuz etkilediği belirlendi. Uzmanlara göre aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalardan etkilenen bataryalar sürücülerin kullanım durumuna göre de etkilenebiliyor.
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BATARYANIN ÖMRÜNÜ TÜKETEN 3 HATA
Bu durum hem bataryanın ömrünü tüketiyor hem de menzil kayıplarına yol açıyor. Batarya ömrünü ve enerjiyi korumak için bilinçli kullanım şart.
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