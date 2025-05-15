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Elektrikli otomobillerin kökünü kazıyacak. Mazda’dan yakıt cimrisi SUV; Çinli rakipleri korku saldı

Japon otomobil devi Mazda, başta Çinli şirketler olmak üzere elektrikli otomobil üreten markaları tehdit eden yeni SUV modelini tanıttı. Hem sade hem güvenilir hem de yakıt cimrisi modeliyle piyasanın tozunu alacak!

Elektrikli otomobillerin kökünü kazıyacak. Mazda’dan yakıt cimrisi SUV; Çinli rakipleri korku saldı - Sayfa 1

Otomobil sektöründe elektrikli modellere geçiş süreci hız kazanıyor. İngiliz, Kore, Alman ve diğer üreticiler artık yeni modellerinde içten yanmalı motora veda ederken, Japon devi Mazda  ise bunun tam tersini yaparak benzinli motora sahip yeni otomobiliyle yolların tozunu almaya geldi.

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Elektrikli otomobillerin kökünü kazıyacak. Mazda’dan yakıt cimrisi SUV; Çinli rakipleri korku saldı - Sayfa 2

İçten yanmalı motorlar, özellikle son birkaç yıl içinde piyasadan kalkmaya başladı. 

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Elektrikli otomobillerin kökünü kazıyacak. Mazda’dan yakıt cimrisi SUV; Çinli rakipleri korku saldı - Sayfa 3

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli otomobillere geçiş süreci hız kazandı.

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Elektrikli otomobillerin kökünü kazıyacak. Mazda’dan yakıt cimrisi SUV; Çinli rakipleri korku saldı - Sayfa 4

Toyota, Mercedes, BMV, Hyundai ve birçok marka artık yeni otomobillerinde hibrit veya tamamen elektrikli motorlara yer veriyor.

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