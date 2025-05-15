Elektrikli otomobillerin kökünü kazıyacak. Mazda’dan yakıt cimrisi SUV; Çinli rakipleri korku saldı
Japon otomobil devi Mazda, başta Çinli şirketler olmak üzere elektrikli otomobil üreten markaları tehdit eden yeni SUV modelini tanıttı. Hem sade hem güvenilir hem de yakıt cimrisi modeliyle piyasanın tozunu alacak!
Otomobil sektöründe elektrikli modellere geçiş süreci hız kazanıyor. İngiliz, Kore, Alman ve diğer üreticiler artık yeni modellerinde içten yanmalı motora veda ederken, Japon devi Mazda ise bunun tam tersini yaparak benzinli motora sahip yeni otomobiliyle yolların tozunu almaya geldi.
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