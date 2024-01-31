Elektrikli otomotivlere batarya müjdesi: Artık 5 dakikada şarj edilecek Batarya kimyası ve tasarımlarındaki yeni buluşlar, 5 dakikada şarj olabilen ve aynı zamanda uzun süre kullanıldıklarında stabil kalabilen bataryalar üretilmesini sağlıyor. Araştırmacılar bu büyük atılımların elektrikli araçların daha yaygın şekilde benimsenmesine katkı sunmasını umuyor.

Cornell Üniversitesi'nde gerçekleştirilen projede, çoğunlukla ekran ve güneş panellerine kaplama üretmek için kullanılan indiyum malzemesinin, hızlı şarj olan ve depolarını koruyan pillere de imkan tanıyacağı bulundu. İndiyum, bataryanın hızlı şarj olmasını ancak şarjını kaybetmemesini sağlayan özel bir bileşime sahip. 1 | 6

Bilim insanları, Joule akademik dergisinde yayımlanan "Fast-Charge, Long-Duration Storage in Lithium Batteries" (Lityum Bataryalarda Hızlı Şarj, Uzun Süreli Depolama) başlıklı yeni makalelerinde, yeni bulgunun, özellikle yollara yerleştirilmiş şarj gibi diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında pilleri daha küçük ve verimli hale getirebileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyorlar: İndiyum ağır, dolayısıyla aynı özelliklerden bazılarına sahip ancak hafif bir başka malzeme bulmak daha iyi olabilir. 2 | 6

Hızlı şarj olan bataryalar, elektrikli otomobiller de dahil çok çeşitli endüstrileri dönüştürebilir. Pek çok sürücü menzil kaygısı, yani bataryalarının ne kadar dayanacağı korkusunu yaşadığını bildiriyor ve bu kaygı bu tür araçların şarj edilmesinin araç şarjdayken uzun süre beklemek anlamına gelebileceği gerçeğiyle daha da artıyor. 3 | 6