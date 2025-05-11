Elon Musk’a tepki için Tesla’yı ezdi, otomobilin dayanıklılığı gündem oldu! Kimse inanamadı
Elon Musk’ın siyasi yaklaşımları nedeniyle tepkiler büyürken, ünlü milyardere karşıt bir grup Musk’ın otomobil şirketi Tesla’nın Model 3 aracını tankla ezdi. Ancak bu hezimette Tesla’nın dayanıklılığı gündem oldu.
Elon Musk’ın otomobil şirketi Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri.
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Çinli BYD ile kıyasıya rekabette olan ABD’li otomobil markası, şu ana kadar olumsuz eleştiriler alsa da son derece güvenilir araçlara sahip.
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ABD Başkanı Trump’a desteğini açıkladıktan sonra siyasete giren Musk, aşırı sağ görüşü nedeniyle halkın bir kesiminden büyük tepki topladı.
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