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Elon Musk’a tepki için Tesla’yı ezdi, otomobilin dayanıklılığı gündem oldu! Kimse inanamadı

Elon Musk’ın siyasi yaklaşımları nedeniyle tepkiler büyürken, ünlü milyardere karşıt bir grup Musk’ın otomobil şirketi Tesla’nın Model 3 aracını tankla ezdi. Ancak bu hezimette Tesla’nın dayanıklılığı gündem oldu.

Elon Musk’a tepki için Tesla’yı ezdi, otomobilin dayanıklılığı gündem oldu! Kimse inanamadı - Sayfa 1

Elon Musk’ın otomobil şirketi Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri.

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Elon Musk’a tepki için Tesla’yı ezdi, otomobilin dayanıklılığı gündem oldu! Kimse inanamadı - Sayfa 2

Çinli BYD ile kıyasıya rekabette olan ABD’li otomobil markası, şu ana kadar olumsuz eleştiriler alsa da son derece güvenilir araçlara sahip.

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Elon Musk’a tepki için Tesla’yı ezdi, otomobilin dayanıklılığı gündem oldu! Kimse inanamadı - Sayfa 3

ABD Başkanı Trump’a desteğini açıkladıktan sonra siyasete giren Musk, aşırı sağ görüşü nedeniyle halkın bir kesiminden büyük tepki topladı. 

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Elon Musk’a tepki için Tesla’yı ezdi, otomobilin dayanıklılığı gündem oldu! Kimse inanamadı - Sayfa 4

Pek çok ülkede vatandaşlar Musk’a ait Tesla marka araçlarını satarken, bazıları ise araçların arkasına yazı yazarak ünlü milyardere tepkisini göstermişti.

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