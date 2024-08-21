En az arıza yapan araba markaları belli oldu! Araştırma şirketi açıkladı
ABD'de CarMD tarafından gerçekleştirilen araştırmada, en az arıza yapan otomobil markaları belli oldu.
Türkiye'de yüksek faiz ve yüksek fiyatlar nedeniyle otomobil almak giderek daha zor hale geliyor. Ancak, bu zorlu koşullara rağmen araç almayı planlayanlar, uzun ömürlü ve arıza yapmayan otomobilleri tercih ederek bakım maliyetlerini minimumda tutmayı hedefliyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri’nden CarMD araştırma şirketi dünya çapında en az arızalanan ilk 5 markayı belirledi. Shiftdelete.net'in derlediği araştırma sonuçlarına göre en az bozulan 5 otomobil markası şu şekilde:
5 - Honda
Türkiye'de de poüler olan Japon markası Honda listenin 5. sırasında yer aldı
4 - Hyundai
Koreli üretici Hyundai en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu. Türkiye’de de belirli bir popülariteye ulaşan Hyundai satış rakamları konusunda da Nisan 2023 listesinde iyi bir sıraya sahip.