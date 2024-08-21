En az arıza yapan araba markaları belli oldu! Araştırma şirketi açıkladı

Türkiye'de yüksek faiz ve yüksek fiyatlar nedeniyle otomobil almak giderek daha zor hale geliyor. Ancak, bu zorlu koşullara rağmen araç almayı planlayanlar, uzun ömürlü ve arıza yapmayan otomobilleri tercih ederek bakım maliyetlerini minimumda tutmayı hedefliyorlar.