En çok tercih edilen 2. el markalar belli oldu
Mart ayında 2. el çevrim içi oto pazarında Volkswagen, Renault ve Fiat en çok tercih edilen araç markaları olurken, binekte Egea, hafif ticaride Doblo ön plana çıktı.
Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundaki bilgilere göre, 2024-Mart ayında çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı. Bu araçların 187 bin 229'u satıldı.
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2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısı yüzde 10 artarken satış sayısı yüzde 1,21 azaldı.
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İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 23 bin 311 satışla Volkswagen oldu.
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Volkswagen'i 22 bin 103 ile Renault izledi.
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