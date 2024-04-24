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En çok tercih edilen 2. el markalar belli oldu

Mart ayında 2. el çevrim içi oto pazarında Volkswagen, Renault ve Fiat en çok tercih edilen araç markaları olurken, binekte Egea, hafif ticaride Doblo ön plana çıktı.

En çok tercih edilen 2. el markalar belli oldu - Sayfa 1

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundaki bilgilere göre, 2024-Mart ayında çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı. Bu araçların 187 bin 229'u satıldı.

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En çok tercih edilen 2. el markalar belli oldu - Sayfa 2

2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısı yüzde 10 artarken satış sayısı yüzde 1,21 azaldı.

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En çok tercih edilen 2. el markalar belli oldu - Sayfa 3

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 23 bin 311 satışla Volkswagen oldu.

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En çok tercih edilen 2. el markalar belli oldu - Sayfa 4

Volkswagen'i 22 bin 103 ile Renault izledi.

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