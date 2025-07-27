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  4. En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor

En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor

Ülkemizde hem dayanıklılığı hem de uygun fiyatıyla bilinen bu 3 SUV’un piyasası diğerlerinden daha hızlı.

En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor - Sayfa 1

Türkiye’de vatandaşlar artık otomobilleri de yatırım aracı olarak kabul etmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde başlayan bu akım vatandaşların yaşam tarzına yerleşti.

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En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor - Sayfa 2

Şimdi ise satın alacağı otomobilin elinde kalmamasını ve satılmasını isteyenler tercihlerini de buna göre yapıyor.

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En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor - Sayfa 3

Bu durumda ise birden fazla kriter devreye giriyor. Araçların piyasasının hızlı olması, parçalarının ucuz olması, bakım masrafları ve yakıt giderlerinin düşük olması özellikle dikkat edilen kriterler arasına girdi.

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En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor - Sayfa 4

Galerici olan @haciomerkilinc sosyal medya hesabından yayımladığı videoda en çok tutulan ve tercih edilen SUV’ları sıraladı. 

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