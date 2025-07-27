En çok tutan 3 SUV modeli * Çeyrek altın gibi anında satılıyor
Ülkemizde hem dayanıklılığı hem de uygun fiyatıyla bilinen bu 3 SUV’un piyasası diğerlerinden daha hızlı.
Türkiye’de vatandaşlar artık otomobilleri de yatırım aracı olarak kabul etmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde başlayan bu akım vatandaşların yaşam tarzına yerleşti.
Şimdi ise satın alacağı otomobilin elinde kalmamasını ve satılmasını isteyenler tercihlerini de buna göre yapıyor.
Bu durumda ise birden fazla kriter devreye giriyor. Araçların piyasasının hızlı olması, parçalarının ucuz olması, bakım masrafları ve yakıt giderlerinin düşük olması özellikle dikkat edilen kriterler arasına girdi.