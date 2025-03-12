En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti...
Araç sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme planları ve faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunan bankalar arasında en avantajlı tekliflerin hangileri olduğu belli oldu.
Bankalar, farklı faiz oranları, vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla yurttaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Taşıt kredisi almak isteyenler için faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 7,41 arasında değişirken, kredi vadesi, ödeme planları ve bankaların sunduğu kampanyalar farklı avantajlar sunuyor.
36 aya kadar vadelendirilebilen bu kredilerde, başvuru sahibinin kredi notu, gelir durumu ve bankalarla geçmiş finansal ilişkileri faiz oranlarını doğrudan etkileyebiliyor.