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  4. En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti...

En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti...

Araç sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme planları ve faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunan bankalar arasında en avantajlı tekliflerin hangileri olduğu belli oldu.

En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti... - Sayfa 1

Bankalar, farklı faiz oranları, vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla yurttaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmaya devam ediyor.

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En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti... - Sayfa 2

 Taşıt kredisi almak isteyenler için faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 7,41 arasında değişirken, kredi vadesi, ödeme planları ve bankaların sunduğu kampanyalar farklı avantajlar sunuyor. 

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En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti... - Sayfa 3

36 aya kadar vadelendirilebilen bu kredilerde, başvuru sahibinin kredi notu, gelir durumu ve bankalarla geçmiş finansal ilişkileri faiz oranlarını doğrudan etkileyebiliyor.

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En düşük taşıt kredisi veren bankalar belli oldu! İşte en uygun aylık kredi taksiti... - Sayfa 4

Özellikle bazı bankalar, belirli koşulları sağlayan müşterilerine daha düşük faiz oranları veya esnek ödeme planları sunarken, bazıları ek teminat veya kefil talep edebiliyor. 

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