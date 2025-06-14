En geniş bagajlı 12 hatchback otomobil. Değil sedanlar stationlara bile taş çıkarıyor
Bagaj konusu ciddi sorun olan kişiler için devasa bagaja sahip 12 hatchback otomobili sıraladık.
Koronavirüs salgınından sonra popüler hale gelen seyahat ve tatil yolculuklarında geniş bagajlı arabalar tercih edilmeye başlandı.
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Vatandaşlar özellikle seyahat ettikleri yerlerdeki doğal ürünleri stoklayarak yanlarında getirmeyi istiyor.
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Bunun için ise gerekli olan devasa bir bagaj alanı. Fakat hem geniş bagaj hem de spor görünüm isteyen vatandaşları memnun etmek zor.
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