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En geniş bagajlı 12 hatchback otomobil. Değil sedanlar stationlara bile taş çıkarıyor

Bagaj konusu ciddi sorun olan kişiler için devasa bagaja sahip 12 hatchback otomobili sıraladık.

En geniş bagajlı 12 hatchback otomobil. Değil sedanlar stationlara bile taş çıkarıyor - Sayfa 1

Koronavirüs salgınından sonra popüler hale gelen seyahat ve tatil yolculuklarında geniş bagajlı arabalar tercih edilmeye başlandı.

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En geniş bagajlı 12 hatchback otomobil. Değil sedanlar stationlara bile taş çıkarıyor - Sayfa 2

Vatandaşlar özellikle seyahat ettikleri yerlerdeki doğal ürünleri stoklayarak yanlarında getirmeyi istiyor.

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En geniş bagajlı 12 hatchback otomobil. Değil sedanlar stationlara bile taş çıkarıyor - Sayfa 3

Bunun için ise gerekli olan devasa bir bagaj alanı. Fakat hem geniş bagaj hem de spor görünüm isteyen vatandaşları memnun etmek zor.

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En geniş bagajlı 12 hatchback otomobil. Değil sedanlar stationlara bile taş çıkarıyor - Sayfa 4

BAGAJI SEDANLARDAN BÜYÜK OLAN 12 HATCBACK

Ama bazı markalar bu işi başarmış durumda. Yayımladığı otomobil videolarıyla tanınan pufi_duf’un derlediği bilgilere göre en geniş bagajlı 12 hatcback otomobil şöyle:

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