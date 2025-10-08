En güvenilir ve en problemli 10 otomobil açıklandı; İşte pişman eden ve sevilen markalar
Otomobil satın alırken çok dikkat etmek gerek. Tüketiciler genelde en çok tercih edilen markalara yönelirken, bu otomobiller arasında en sorunlu ve en güvenli 10 model belirlendi.
Otomobil satın almak biraz şans biraz da bilgi gerektiren bir durum. Bir akıllı telefon satın alırken nasıl araştırma yapılıyorsa, yeni bir araç satın almadan önce de uzmanından tavsiyeler almakta fayda var.
Genelde belli başlı markalar uzun yıllardır tercih ediliyor. Ancak bu, popüler otomobillerin her zaman sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor.
Öyle ki japon arabaları için bile çok sağlam olduğu iddia edilemez. Zira Nissan, uzun yıllardır en sorunlu markalardan biri.