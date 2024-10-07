En sağlam 25 SUV modeli açıklandı! Taş gibiler ve sanayi yolu nedir bilmiyorlar

Gazete Duvar sitesinde paylaşılan habere göre, ABD'li araba inceleme sitesi iSeeCars 312 milyondan fazla aracı inceleyerek en iyi SUV araçları belirledi. Araçların kilometre ömrü, güvenlik donanımı, konforu, teknolojik özellikleri ve yakıt verimliliği gibi bir çok kriterin analiz edildiği araştırmada ilk 3 sırayı aynı marka aldı. iSeeCars'ın araştırmasından derlediğimiz habere göre en iyi 25 SUV aracın listesi şu şekilde oluştu: