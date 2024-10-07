En sağlam 25 SUV modeli açıklandı! Taş gibiler ve sanayi yolu nedir bilmiyorlar
Her geçen gün pazardaki payı artan SUV araçlar başta geniş aileler olmak üzere otomobil sahibi olmak isteyenlerin de ilk tercihlerin olmayı başarıyor
Güç, performans, kullanışlılık gibi kriterleri bulunanlar SUV modellerine yöneliyor. Ancak SUV modellerinin giderek yaygınlaşması ve çeşitlenmesiyle hangi aracın daha iyi özelliklere sahip olduğu konusunda da kafa karışıklıkları olabiliyor.
İşte tam bu noktada devreye ABD merkezli otomobil inceleme platformu iSeeCars girdi ve toplamda 312 milyondan fazla aracı inceleyerek en iyi SUV modellerini belirledi. Sürüş konforu, geniş iç hacim, yakıt performansı ve teknoloji gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanan listede en sağlam 25 SUV modeli açıklandı.
Gazete Duvar sitesinde paylaşılan habere göre, ABD'li araba inceleme sitesi iSeeCars 312 milyondan fazla aracı inceleyerek en iyi SUV araçları belirledi. Araçların kilometre ömrü, güvenlik donanımı, konforu, teknolojik özellikleri ve yakıt verimliliği gibi bir çok kriterin analiz edildiği araştırmada ilk 3 sırayı aynı marka aldı. iSeeCars'ın araştırmasından derlediğimiz habere göre en iyi 25 SUV aracın listesi şu şekilde oluştu:
25. Nissan Murano
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