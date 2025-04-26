En sorunsuz vites türü seçildi ; 250.000 kilometre sorunsuz gidiyor
Günümüzde araçlarda konfor ve gösterişten hariç kullanıcıların beklentileri masrafsızlık ve sorunsuzluğa yöneldi.
Araç alırken vites seçimi, sadece sürüş konforu değil, uzun vadede dayanıklılık açısından da büyük önem taşıyor.
Uzmanlara göre manuel şanzımanlar, bakımları düzenli yapıldığında 250.000 ila 400.000 kilometre arasında sorunsuz bir kullanım sunuyor.
Klasik otomatik vitesler de benzer bir dayanıklılık gösterirken, CVT ve çift kavramalı (DSG, EDC, DCT) şanzımanların ömrü genellikle 150.000 ila 250.000 kilometre arasında değişiyor.