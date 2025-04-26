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En sorunsuz vites türü seçildi ; 250.000 kilometre sorunsuz gidiyor

Günümüzde araçlarda konfor ve gösterişten hariç kullanıcıların beklentileri masrafsızlık ve sorunsuzluğa yöneldi.

En sorunsuz vites türü seçildi ; 250.000 kilometre sorunsuz gidiyor - Sayfa 1

Araç alırken vites seçimi, sadece sürüş konforu değil, uzun vadede dayanıklılık açısından da büyük önem taşıyor.

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En sorunsuz vites türü seçildi ; 250.000 kilometre sorunsuz gidiyor - Sayfa 2

Uzmanlara göre manuel şanzımanlar, bakımları düzenli yapıldığında 250.000 ila 400.000 kilometre arasında sorunsuz bir kullanım sunuyor.

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En sorunsuz vites türü seçildi ; 250.000 kilometre sorunsuz gidiyor - Sayfa 3

Klasik otomatik vitesler de benzer bir dayanıklılık gösterirken, CVT ve çift kavramalı (DSG, EDC, DCT) şanzımanların ömrü genellikle 150.000 ila 250.000 kilometre arasında değişiyor.

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En sorunsuz vites türü seçildi ; 250.000 kilometre sorunsuz gidiyor - Sayfa 4

Özellikle çift kavramalı şanzımanlarda sürüş tarzı ve düzenli yağ değişimi, kullanım ömrünü ciddi şekilde etkiliyor.

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