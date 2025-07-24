En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı.
Türkiye’de satışı bulunan en ucuz elektrikli otomobiller listesi yenilendi. Yerli ve milli otomobilimiz Togg ise 2 markanın gerisinde kaldı.
Günümüzde araç değiştirmek isteyen vatandaşlar güncel gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Politika faizi, altın ve döviz fiyatları ise bu noktada dikkat çekiyor.
Dizel ve benzin yakıtlı araç kullanan vatandaşlar artık daha düşük MTV ve ÖTV diliminde bulunan yeni teknoloji elektrikli otomobillere geçiyor.
LİSTELERİN EN UCUZ 10 ELEKTRİKLİSİ
Aracfiyat.com sitesinde sıralanan bilgiye göre en uygun fiyatlı araçlar pahalıdan uyguna şöyle sıralandı: