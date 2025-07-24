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  4. En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı.

En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı.

Türkiye’de satışı bulunan en ucuz elektrikli otomobiller listesi yenilendi. Yerli ve milli otomobilimiz Togg ise 2 markanın gerisinde kaldı.

En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı. - Sayfa 1

Günümüzde araç değiştirmek isteyen vatandaşlar güncel gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Politika faizi, altın ve döviz fiyatları ise bu noktada dikkat çekiyor.

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En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı. - Sayfa 2

Dizel ve benzin yakıtlı araç kullanan vatandaşlar artık daha düşük MTV ve ÖTV diliminde bulunan yeni teknoloji elektrikli otomobillere geçiyor.

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En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı. - Sayfa 3

LİSTELERİN EN UCUZ 10 ELEKTRİKLİSİ

Aracfiyat.com sitesinde sıralanan bilgiye göre en uygun fiyatlı araçlar pahalıdan uyguna şöyle sıralandı:

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En ucuz elektrikli otomobiller yeniden değişti * Togg 2 Avrupalı’nın gerisinde kaldı. - Sayfa 4

NOT: Liste 2.000.000 TL altı fiyat etiketiyle satışta bulunan otomobillerden derlenmiştir.

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