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Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar belli oldu

Otomatik vitesli araçlar, Türkiye otomotiv pazarında giderek daha fazla talep görüyor. Son verilere göre, otomatik araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Ancak, bu araçların fiyatları genellikle manuel vitesli olanlardan daha yüksek olabiliyor. Peki, Türkiye'de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar hangileri?

Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar belli oldu - Sayfa 1

Otomatik vitesli araçlar, Türkiye otomotiv pazarında giderek daha fazla talep görüyor.

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Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar belli oldu - Sayfa 2

Son verilere göre, otomatik araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Ancak, bu araçların fiyatları genellikle manuel vitesli olanlardan daha yüksek olabiliyor. Peki, Türkiye'de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar hangileri?

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Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar belli oldu - Sayfa 3

10 - SEAT IBIZA

Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücü üretiyor. Aracın fiyatı 1.210.000 TL.

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Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar belli oldu - Sayfa 4

9 - MG ZS

MG ZS, 10,1 inçlik dokunmatik ekranı ve 1.199.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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