Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar belli oldu
Otomatik vitesli araçlar, Türkiye otomotiv pazarında giderek daha fazla talep görüyor. Son verilere göre, otomatik araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Ancak, bu araçların fiyatları genellikle manuel vitesli olanlardan daha yüksek olabiliyor. Peki, Türkiye'de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar hangileri?
Otomatik vitesli araçlar, Türkiye otomotiv pazarında giderek daha fazla talep görüyor.
Son verilere göre, otomatik araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Ancak, bu araçların fiyatları genellikle manuel vitesli olanlardan daha yüksek olabiliyor. Peki, Türkiye'de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar hangileri?
10 - SEAT IBIZA
Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücü üretiyor. Aracın fiyatı 1.210.000 TL.
9 - MG ZS
MG ZS, 10,1 inçlik dokunmatik ekranı ve 1.199.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.