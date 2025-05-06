En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var.

HER BÜTÇEYE UYGUN OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

ntv.com.tr’de yer alan bir haberde ise 510 bin lira fiyat etiketi olan Fiat Topolino’dan 2 milyon 974 bin lira etiketli BMW 120’ye varana dek geniş listeye yer verildi.