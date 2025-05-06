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  4. En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var.

En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var.

Otomobil tercihleri tamamen değişti. Artık özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde insanlar otomatik vitesli araçlara yöneliyor.

En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var. - Sayfa 1

Son yıllarda usta şoförlerin dahi araçlarda vites tercihleri değişti. Artık manuel vitesler adeta tarih oluyor. Otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araçlardan otomatik viteslere skala iyice genişledi.

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En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var. - Sayfa 2

Günümüzde ise sıcak yaz günleri gelmeden araçlarını değiştirerek otomatik şanzımana geçmeye çalışanlar harıl harıl ilanları incelemeye başladı.

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En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var. - Sayfa 3

Durumu ve imkanı olan vatandaşlar ise çıkış yolunu sıfır etiketli otomatik vitesli araçlara yöneldi.

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En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var. - Sayfa 4

HER BÜTÇEYE UYGUN OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

ntv.com.tr’de yer alan bir haberde ise 510 bin lira fiyat etiketi olan Fiat Topolino’dan 2 milyon 974 bin lira etiketli BMW 120’ye varana dek geniş listeye yer verildi.

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