En ucuz otomatik vites otomobiller belli oldu ; Listede her bütçeye uygun araç var.
Otomobil tercihleri tamamen değişti. Artık özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde insanlar otomatik vitesli araçlara yöneliyor.
Son yıllarda usta şoförlerin dahi araçlarda vites tercihleri değişti. Artık manuel vitesler adeta tarih oluyor. Otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araçlardan otomatik viteslere skala iyice genişledi.
Günümüzde ise sıcak yaz günleri gelmeden araçlarını değiştirerek otomatik şanzımana geçmeye çalışanlar harıl harıl ilanları incelemeye başladı.
Durumu ve imkanı olan vatandaşlar ise çıkış yolunu sıfır etiketli otomatik vitesli araçlara yöneldi.