En ucuz otomobil 1 milyon TL'ye dayandı! İşte benzinli ve elektrikli güncel araç fiyat listesi

Otomobilde alt fiyat limiti 1 milyon TL’ye dayandı

Türkiye'de satışa sunulan en ucuz otomobil Fiat Panda, 1.0 litre motoruyla karşımıza çıkıyor. Türkiye Gazetesi.2nin derlediği bilgilere göre, 912 Bin TL fiyat etiketine sahip otomobile hem sıfır tarafında hem ikinci elde çok fazla talep gelmiyor. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise Türkiye'de üretilen Hyundai i10 (965 bin) ve i20 (979 bin) modelleri yer alıyor. Fakat Türkiye'de son 7 yıldır en çok satan otomobil olarak liste başında yer alan ve en güçlü ikinci el pazarına sahip olan model ise en ucuz otomobiller sıralamasında dördüncü olarak adını yazdıran ise Fiat Egea oluyor. Toplam 10 modelin yer aldığı “en ucuzlar” listesinde 7 farklı marka ve 6 ithal model bulunuyor. Yerli üretim olarak ise Hyundai i10, i20, Fiat Egea ve Renault Clio dikkatimizi çekiyor.