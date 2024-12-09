En ucuz otomobil 1 milyon TL'ye dayandı! İşte benzinli ve elektrikli güncel araç fiyat listesi
2024 yılının son haftalarına girilirken otomobil markaları fiyatlarını güncelledi. Yılın son fırsatları alıcıya sunulurken en ucuz ve en çok tercih edilen modellerde fiyat skalası 1 milyon TL’ye dayandı. İşte gencel en ucuz benzinli ve elektrikli araç fiyat listesi
Otomobilde en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’ye dayandı. 2024’ün sonuna yaklaşılırken otomobil markaları fiyatlarda güncellemeye gitti. Son fırsatlar olarak sunulan listede en uygun fiyatlar benzinli ve elektrikli araçlarda görüldü.
Araç satışları 1 milyonluk barajı geçti
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan kasım ayı verilerine göre 2024 yılı 11 aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyonluk barajı geçerek 1.068.260 adete ulaştı. Aynı dönemde sadece otomobil satışlarının toplamı ise 845.530 adet olarak kaydedildi.
En ucuz modeller bile yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor
ODMD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalanasının yüzde 43,7 üstünde seyrediyor. Otomobile talebin giderek arttığı pazarda en ucuz modeller yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Otomobilde alt fiyat limiti 1 milyon TL’ye dayandı
Türkiye'de satışa sunulan en ucuz otomobil Fiat Panda, 1.0 litre motoruyla karşımıza çıkıyor. Türkiye Gazetesi.2nin derlediği bilgilere göre, 912 Bin TL fiyat etiketine sahip otomobile hem sıfır tarafında hem ikinci elde çok fazla talep gelmiyor. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise Türkiye'de üretilen Hyundai i10 (965 bin) ve i20 (979 bin) modelleri yer alıyor. Fakat Türkiye'de son 7 yıldır en çok satan otomobil olarak liste başında yer alan ve en güçlü ikinci el pazarına sahip olan model ise en ucuz otomobiller sıralamasında dördüncü olarak adını yazdıran ise Fiat Egea oluyor. Toplam 10 modelin yer aldığı “en ucuzlar” listesinde 7 farklı marka ve 6 ithal model bulunuyor. Yerli üretim olarak ise Hyundai i10, i20, Fiat Egea ve Renault Clio dikkatimizi çekiyor.