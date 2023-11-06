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En ucuz otomobiller belli oldu

Sıfır otomobile olan talep artarken fiyatlarda da değişimler gözlemleniyor. Bazı markalarda geçen aya kıyasla fiyat değişimleri yaşandığı görüldü. Yeni rakamlarla birlikte Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.

En ucuz otomobiller belli oldu - Sayfa 1

10- SKODA

Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel

914,900 TL

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En ucuz otomobiller belli oldu - Sayfa 2

9- FORD

Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel

887,900 TL

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En ucuz otomobiller belli oldu - Sayfa 3

8- OPEL 

Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel

880,900 TL

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En ucuz otomobiller belli oldu - Sayfa 4

7- DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 hp

874,000 TL

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