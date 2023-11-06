En ucuz otomobiller belli oldu
Sıfır otomobile olan talep artarken fiyatlarda da değişimler gözlemleniyor. Bazı markalarda geçen aya kıyasla fiyat değişimleri yaşandığı görüldü. Yeni rakamlarla birlikte Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.
10- SKODA
Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel
914,900 TL
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9- FORD
Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel
887,900 TL
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8- OPEL
Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel
880,900 TL
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7- DACIA
Yeni Sandero Stepway 90 hp
874,000 TL
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