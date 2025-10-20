En uygun sıfır otomobiller | Ekimde satılan en ucuz 10 araç: 1 milyon TL’nin altında 1 model kaldı
Otomobil sektöründe yıl sonu kampanya dönemi yaklaşırken, Ekim 2025 itibarıyla sıfır km araçlarda 1 milyon TL’nin altında sadece 1 model kaldı. Yerli üretim Fiat Egea’nın modelleri, en uygun fiyatlı araçlar listesinde ilk sıralardaki yerini koruyor. En uygun fiyatlı ilk 10 model arasında Citroen e-C3 ve BYD Dolphin gibi elektrikli araçlar da bulunuyor. İşte fiyatı en düşük ilk 10 otomobil…
2025 yılının son aylarına girilirken ve sektörde kampanya dönemi yaklaşırken, otomobil piyasasında canlılık devam ediyor. Yüksek faiz ortamına rağmen “sıfır” otomobil satışları bu yılın ilk 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre %9,98 oranında yükseldi ve 742 bin 687 adet olarak gerçekleşti.
En çok satılan otomobiller
Otomobil severlerin tercihlerine bakıldığında ise Renault Clio, Ocak-Eylül 2025 döneminde 34 bin 151 adet satışla, en çok satılan otomobiller listesinde birinci sırada yer aldı.
Onu 27 bin 420 adet satışla Tesla Model Y, 26 bin 933 adet ile Renault Megane, 22 bin 131 adet ile TOGG T10X ve 19 bin 534 adet ile BYD Seal U modelleri takip etti.
En ucuz 10 otomobil
Tüketiciler için otomobil fiyatları da önemini korurken, psikolojik bir eşik de olan 1 milyon TL’nin altında sadece 1 modelin kalması dikkat çekiyor.
20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobil markaları/modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor: