En uygun sıfır otomobiller | Ekimde satılan en ucuz 10 araç: 1 milyon TL’nin altında 1 model kaldı

En ucuz 10 otomobil

Tüketiciler için otomobil fiyatları da önemini korurken, psikolojik bir eşik de olan 1 milyon TL’nin altında sadece 1 modelin kalması dikkat çekiyor.

20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobil markaları/modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor: