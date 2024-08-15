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Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yanacak: 100 bin lira cezası var

Emlak ve otomotiv sektöründe yanlış ilana büyük ceza geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine kimlik ve tapu doğrulama zorunluluğu getirileceğini, yanlış ilan verenlere ise 100 bin lira ceza uygulanacağını hatırlattı.

Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yanacak: 100 bin lira cezası var - Sayfa 1

Otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların şişirilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğu getirildiğini dile getiren Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlattı.

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Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yanacak: 100 bin lira cezası var - Sayfa 2

Öte yandan ikinci el otodaki yeni uygulama aracını satması için galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri ilgilendiriyor. Birinci dereceden akrabaları kapsamayacak.

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Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yanacak: 100 bin lira cezası var - Sayfa 3

Ekimden itibaren başlayacak yeni dönemle aracını ilana koymak isteyenler, e-Devlet üzerinden satıcıyı belirleyip yetkilendirmek zorunda olacak.

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Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yanacak: 100 bin lira cezası var - Sayfa 4

Ocak 2025 itibarıyla ilan sitelerinde sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.

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