Ezber bozan liste: Zirve ne Fiat ne Togg’un! Türkiye en çok bu SUV’u kapış kapış alıyor

Otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği devam ediyor. Bu yıl çoğunlukla SUV tercih edilirken, marka ve modeller kısmen değişiklik gösterdi. Yeni piyasaya sürülen modellerle birlikte liste yeniden şekillendi. Peki Kasım ayında en çok hangi otomobil sattı ve bunun kaçı SUV? İşte tüm güncel veriler…