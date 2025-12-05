Ezber bozan liste: Zirve ne Fiat ne Togg’un! Türkiye en çok bu SUV’u kapış kapış alıyor
Türkiye’de SUV rüzgârı hız kesmiyor: ODMD verilerine göre Ocak–Kasım 2025’te 938 bin 177 otomobil satılırken, SUV gövde tipinin payı %62,5’e yükseldi. Peki Kasım ayında en çok hangi otomobil sattı? İşte güncel veriler…
Otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği devam ediyor. Bu yıl çoğunlukla SUV tercih edilirken, marka ve modeller kısmen değişiklik gösterdi. Yeni piyasaya sürülen modellerle birlikte liste yeniden şekillendi. Peki Kasım ayında en çok hangi otomobil sattı ve bunun kaçı SUV? İşte tüm güncel veriler…