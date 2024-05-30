Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil
Türk otomobil pazarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Fransız markası Renault, ikinci el araç modellerini yenileyerek Türkiye'de tekrar satışa sundu. Piyasa şartlarının oldukça altında fiyatlara otomobil almak mümkün. Artık 300 bin TL'ye bile otomobil alınabilecek. Peki ucuz araba almanın detayları neler? Satışa sunulacak ucuz araba modelleri hangileri olacak?
Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.
A Haber'de yer alan habere göre bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor.
Böylece bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.
Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.