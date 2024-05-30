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  4. Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil

Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil

Türk otomobil pazarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Fransız markası Renault, ikinci el araç modellerini yenileyerek Türkiye'de tekrar satışa sundu. Piyasa şartlarının oldukça altında fiyatlara otomobil almak mümkün. Artık 300 bin TL'ye bile otomobil alınabilecek. Peki ucuz araba almanın detayları neler? Satışa sunulacak ucuz araba modelleri hangileri olacak?

Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil - Sayfa 1

Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.

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Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil - Sayfa 2

A Haber'de yer alan habere göre bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor.

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Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil - Sayfa 3

Böylece bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.

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Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi: 300 bin TL'ye araba artık hayal değil - Sayfa 4

Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.

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