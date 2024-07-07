Ferrari ilk elektrikli aracıyla yarışa giriyor: En pahalılarında biri olabilir

Ferrari'nin geçen ay faaliyete geçen ve Roma'daki Kolezyum'un neredeyse iki katı büyüklüğünde olan 200 milyon euroluk elektrikli binasına çok şey bağlı. Fabrika, gaz motorlarının gürültüsüyle tanınan 77 yıllık spor otomobil üreticisini elektrikli çağına taşımayı amaçlıyor. Ancak bu çaba otomobil endüstrisi için tehlikeli bir zamana denk geliyor. Hızlı bir şekilde iklim dostu ulaşım çağını başlatması beklenen elektrikli araçlara geçiş, bunun yerine maliyetli yatırımlar ve yavaşlayan küresel talep tarafından sıkıştırıldı.