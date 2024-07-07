Ferrari ilk elektrikli aracıyla yarışa giriyor: En pahalılarında biri olabilir
Ferrari ilk tamamen elektrikli aracını yapmaya hazırlanıyor. New York Times elektrikli araçlara talebin düştüğü ve ticaret savaşlarını yükseldiği bir sektörde otomobil devine dair beklentileri ve hazırlıkları yazdı
Robotik taşıyıcılar üzerinde kayan Ferrari şasileri, İtalya'nın kuzeyindeki pırıl pırıl yeni bir fabrikada manevra yapıyor. Her istasyonda, kırmızı üniformalı mühendisler, gövdeleri hibrid araçlara dönüştürürken bir motor bloğu, bir gösterge paneli, bir direksiyon simidi ekliyorlar. Sırada tamamen elektrikli bir araç yapmak var.
Ferrari'nin geçen ay faaliyete geçen ve Roma'daki Kolezyum'un neredeyse iki katı büyüklüğünde olan 200 milyon euroluk elektrikli binasına çok şey bağlı. Fabrika, gaz motorlarının gürültüsüyle tanınan 77 yıllık spor otomobil üreticisini elektrikli çağına taşımayı amaçlıyor. Ancak bu çaba otomobil endüstrisi için tehlikeli bir zamana denk geliyor. Hızlı bir şekilde iklim dostu ulaşım çağını başlatması beklenen elektrikli araçlara geçiş, bunun yerine maliyetli yatırımlar ve yavaşlayan küresel talep tarafından sıkıştırıldı.
Talep azaldı
Diğer lüks otomobil üreticileri elektrikliye geçmek için mücadele etti. Mercedes-Benz ve Lamborghini hedeflerini azalttı. Tesla dalı günü ikinci çeyrek satışlarının azaldığını açıkladı ve Ford Motor nisan ayında elektrikli araç kayıpları arttıkça üretimi daha fazla hibrite kaydıracağını söyledi. Çin ve Batı arasında yükselen ticaret savaşı da büyümeyi engelleme tehdidi yaratıyor.
Zengin çevrecilere ulaşmak istiyor
Zorluklara rağmen Ferrari, sektörün elektrifikasyona doğru kaçınılmaz yürüyüşünde yeni bir tüketiciye ulaşmak için bir fırsat görüyor: Zengin çevreciler. Şirket ilk tamamen elektrikli modelini gelecek yılın dördüncü çeyreğinde tanıtmayı planlıyor. Otomobil üreticisi, stratejisinin bir parçası olarak, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive ve endüstriyel tasarımcı Marc Newson tarafından kurulan LoveFrom ajansını otomobilin görünümünü geliştirmek üzere görevlendirdi.