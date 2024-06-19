Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı belli oldu: 500 bin Euro
2025 yılında yollara çıkacak Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı da belli oluyor. Reuters'ın haberine göre elektrikli Ferrari'nin 500 bin Euro'ya satışa çıkması planlanıyor.
Ferrari'nin otomobil piyasasında merakla beklenen ilk elektrikli otomobiliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR
Reuters'a konuşan bir kaynak, içten yanmalı motorlarıyla bilinen İtalyan devinin ilk elektrikli modelinin fiyatının en az 500 bin Euro (535 bin Dolar) olacağını belirtti.
Kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre lüks otomobil üreticisi bu modeli üretecek bir fabrika açmaya hazırlanırken ve bu modelin grup üretimini üçte bir oranında artırabilecek.
Ferrari'nin ilk elektrikli modeli için planladığı fiyat, kitlesel pazardaki rakipleri talepteki düşüş nedeniyle elektrikli araç (EV) fiyatlarını düşürürken bile ultra zengin sürücülerin buna hazır olduğuna olan güvenini gösterdi.