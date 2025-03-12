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  4. Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor

Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor

Türkiye’nin en çok satılan otomobilleri arasında yer alan Fiat Egea, sıfır satın alımlarda aracın fiyat listesinin 150 bin TL'sine faizsiz kredi kullandırıyor.

Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor - Sayfa 1

Otomobil piyasasındaki durgunluk sıfır araçları da vurdu. Bayilerdeki stok şişkinliği giderek artıyor. Bu kapsamda araç sahibi olmak isteyenler de kolları sıvayarak araç satın alımına girişti.

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Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor - Sayfa 2

Araç sahibi olmak isteyenleri ise güzel haberler bekliyor. Hemen hemen tüm markaların giriştiği otomobil satış yarışında sıfır faizli kampanyaların ardı arkası kesilmiyor.

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Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor - Sayfa 3

12.500 TL TAKSİTLE FIAT EGEA

Fiat Egea modelleri için sıfır faizli kampanya başlattı. gursesoto.com.tr’daki bilgiye göre Fiat Egea sahibi olmak isteyenlere 150 bin TL sıfır faizli kampanyadan faydalanabiliyor.

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Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor - Sayfa 4

12 ay vade ile kullandırılan kredi kapsamında ödenecek aylık taksit tutarı 12.500 TL olacak. Kredi vadesi ve ödemesine ilişkin tablo şöyle:

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