Fiat Egea’dan sıfır faiz kampanyası: Aylık 12.500 TL ödeme ile araç sahibi yapıyor
Türkiye’nin en çok satılan otomobilleri arasında yer alan Fiat Egea, sıfır satın alımlarda aracın fiyat listesinin 150 bin TL'sine faizsiz kredi kullandırıyor.
Otomobil piyasasındaki durgunluk sıfır araçları da vurdu. Bayilerdeki stok şişkinliği giderek artıyor. Bu kapsamda araç sahibi olmak isteyenler de kolları sıvayarak araç satın alımına girişti.
Araç sahibi olmak isteyenleri ise güzel haberler bekliyor. Hemen hemen tüm markaların giriştiği otomobil satış yarışında sıfır faizli kampanyaların ardı arkası kesilmiyor.
12.500 TL TAKSİTLE FIAT EGEA
Fiat Egea modelleri için sıfır faizli kampanya başlattı. gursesoto.com.tr’daki bilgiye göre Fiat Egea sahibi olmak isteyenlere 150 bin TL sıfır faizli kampanyadan faydalanabiliyor.