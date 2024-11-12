Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli
Amerikan merkezli Ford, Türkiye’de araç sahibi olmak isteyenler için müthiş kampanya desteğini duyurdu. Birçok modeli kapsayan kampanyanın detayları açıklandı.
Sıfır otomobil satışlarında düşüş yaşayan Türkiye pazarında firmalar, çeşitli kampanyalar düzenleyerek araç sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.
Geçtiğimiz hafta Honda, pek çok modeli için faizsiz kredi fırsatlarını duyururken, Kasım ayı itibariyle bu furyaya Ford’da katıldı.
Kasım ayına özel Türkiye’de dev bir kampanya kararı alan Ford, sıfır araç almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat hazırladı.