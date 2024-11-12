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  4. Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli

Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli

Amerikan merkezli Ford, Türkiye’de araç sahibi olmak isteyenler için müthiş kampanya desteğini duyurdu. Birçok modeli kapsayan kampanyanın detayları açıklandı.

Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli - Sayfa 1

Sıfır otomobil satışlarında düşüş yaşayan Türkiye pazarında firmalar, çeşitli kampanyalar düzenleyerek araç sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. 

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Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli - Sayfa 2

Geçtiğimiz hafta Honda, pek çok modeli için faizsiz kredi fırsatlarını duyururken, Kasım ayı itibariyle bu furyaya Ford’da katıldı. 

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Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli - Sayfa 3

Kasım ayına özel Türkiye’de dev bir kampanya kararı alan Ford, sıfır araç almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat hazırladı. 

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Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik paket desteği açıklandı! Sadece bu modellerde geçerli - Sayfa 4

Sevilen modellerden Focus Sedan,  Courier, Transit ve Tourneo Custom gibi araçlarıyla bilinen Ford, manuel araçları için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. 

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