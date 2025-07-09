Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı
Dünyanın en çok satan otomotiv devlerinden Ford, 2017 üretimi olan GT modelini geri çağırıyor.
Otomotiv devleri zaman zaman araçlardaki arızalarla gündeme geliyor. Genellikle plastik aksamlarda yaşanan sorunların yanı sıra ciddi problemler de olabiliyor.
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2017 MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR
Hava yastıkları motor mekanik gibi parçalarda yaşanan kritik sorunlardan birinin kurbanı da Ford oldu.
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autoevolution.com’un haberine göre Ford GT modelini geri çağırıyor. Geri çağırılan model yılı ise 2017 olarak açıklandı.
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