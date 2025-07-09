  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı

Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı

Dünyanın en çok satan otomotiv devlerinden Ford, 2017 üretimi olan GT modelini geri çağırıyor.

Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı - Sayfa 1

Otomotiv devleri zaman zaman araçlardaki arızalarla gündeme geliyor. Genellikle plastik aksamlarda yaşanan sorunların yanı sıra ciddi problemler de olabiliyor.

1 | 6
Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı - Sayfa 2

2017 MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR

Hava yastıkları motor mekanik gibi parçalarda yaşanan kritik sorunlardan birinin kurbanı da Ford oldu.

2 | 6
Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı - Sayfa 3

autoevolution.com’un haberine göre Ford GT modelini geri çağırıyor. Geri çağırılan model yılı ise 2017 olarak açıklandı.

3 | 6
Ford sevilen modelini geri çağırıyor * 2017 model üretimlerin hepsinde yangın tehlikesi çıktı - Sayfa 4

20 Aralık 2016 ile 31 Temmuz 2018 tarihleri ​​arasında üretilen söz konusu araçlar arka kanat valf bloğu tertibatından hidrolik sıvısı sızıntısına eğilimliydi. Hidrolik çek valfi ve filtresi olmayan araçlara, söz konusu donanımın yanı sıra hidrolik pompa O-ringleri de takıldı.

4 | 6