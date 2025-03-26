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  4. Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor

Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor

Türkiye’de özellikle ticari sınıf araçların ticaretinin yapıldığı Ford, binek otomobiller için 300 bin TL sıfır faiz kampanyası başlattı.

Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor - Sayfa 1

Türkiye’de durgun seyreden otomobil fiyatları sıfır araçlardaki fiyatları sabit tuttu. Ellerindeki stokları eritmek isteyen otomobil bayileri peş peşe kredi kampanyaları da başlattı.

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Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor - Sayfa 2

Söz konusu kredi kampanyalarından biri de Ford’dan geldi. Özellikle ticari araçlarıyla tanınan Ford, Kuga, Puma ve Focus modellerinde faizsiz kredi imkanı başlattı.

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Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor - Sayfa 3

12 AY SIFIR FAİZ

Kampanya çerçevesinde bireysel olarak 300.000 TL kredi kullanılabilecek. ford.com.tr’deki bilgiye göre faizsiz olarak kullandırılacak kredi için 12 ay taksitlendirme uygulanacak.

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Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor - Sayfa 4

Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford sahibi olun. Puma, Kuga ve Focus model araçların satın alımlarında geçerli 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz* kredi kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.

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