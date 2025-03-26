Ford sıfır faiz kampanyası başlattı. 3 model için 12 ay taksit imkanı geliyor
Türkiye’de özellikle ticari sınıf araçların ticaretinin yapıldığı Ford, binek otomobiller için 300 bin TL sıfır faiz kampanyası başlattı.
Türkiye’de durgun seyreden otomobil fiyatları sıfır araçlardaki fiyatları sabit tuttu. Ellerindeki stokları eritmek isteyen otomobil bayileri peş peşe kredi kampanyaları da başlattı.
Söz konusu kredi kampanyalarından biri de Ford’dan geldi. Özellikle ticari araçlarıyla tanınan Ford, Kuga, Puma ve Focus modellerinde faizsiz kredi imkanı başlattı.
12 AY SIFIR FAİZ
Kampanya çerçevesinde bireysel olarak 300.000 TL kredi kullanılabilecek. ford.com.tr’deki bilgiye göre faizsiz olarak kullandırılacak kredi için 12 ay taksitlendirme uygulanacak.