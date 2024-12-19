Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor
Araç alım satımında ‘noterde trafik poliçesi kestirme zorunluluğuna’ galericiler tepki gösterdi. 'Showroom'da 3-5 ay bekleyen araca bile mecburi kesilen sigortanın, 15 aracı bulunan bir galeriye 400-500 bin liralık maliyeti olduğunu belirten sektör temsilcileri “Yetki belgesi olan esnafa kolaylık tanınmalı. Bu maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor” dedi.
İkinci el otomobil satışında yeni bir düzenlemeye gidildi. 5 Aralık’tan bu yana araç alım-satım yapan esnafın trafik poliçesi kestirmesi zorunlu oldu.
Daha önce 15 günlük bir ek süre tanınıyordu. Ancak bu süre zarfında kazaya karışan araçların teminatsız oluşu mağduriyetlere neden olmuştu. Bu nedenle böyle bir adım atıldı.
Ancak yeni uygulama bazı şikayetlere neden oldu. Trafik poliçesi kesmek istemeyen sigorta şirketleri nedeniyle noterlerde yoğunluklar yaşandı.