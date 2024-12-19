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  4. Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor

Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor

Araç alım satımında ‘noterde trafik poliçesi kestirme zorunluluğuna’ galericiler tepki gösterdi. 'Showroom'da 3-5 ay bekleyen araca bile mecburi kesilen sigortanın, 15 aracı bulunan bir galeriye 400-500 bin liralık maliyeti olduğunu belirten sektör temsilcileri “Yetki belgesi olan esnafa kolaylık tanınmalı. Bu maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor” dedi.

Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor - Sayfa 1

İkinci el otomobil satışında yeni bir düzenlemeye gidildi. 5 Aralık’tan bu yana araç alım-satım yapan esnafın trafik poliçesi kestirmesi zorunlu oldu.

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Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor - Sayfa 2

Daha önce 15 günlük bir ek süre tanınıyordu. Ancak bu süre zarfında kazaya karışan araçların teminatsız oluşu mağduriyetlere neden olmuştu. Bu nedenle böyle bir adım atıldı.

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Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor - Sayfa 3

Ancak yeni uygulama bazı şikayetlere neden oldu. Trafik poliçesi kesmek istemeyen sigorta şirketleri nedeniyle noterlerde yoğunluklar yaşandı.

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Galericilerin bekleyen araca zorunlu sigorta isyanı: Maliyetler ikinci el fiyatlarına yansıyor - Sayfa 4

Ancak bu kararın en büyük etkisi ikinci el otomobil satısı yapan esnafa oldu. Çünkü portföyündeki aracı 'showroom’unda sergilemeyen esnaf da poliçe kestirmek durumunda kaldı. Bu da ciddi maliyetlere yol açtı.

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