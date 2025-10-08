  1. Ekonomim
  4. Geri viteste büyük hata: Otomobil devi 400.000 aracı geri çağırıyor

Otomobillerde geri vites sırasında meydana gelen hata nedeniyle Toyota, 400.000 aracı geri çağırıyor. Söz konusu problem iki modeli kapsıyor.

Otomobil markaları piyasaya sürdüğü araçları genelde kalite kontrolden geçirirken son derece tedbirli davranıyor. Ancak zaman zaman gözden kaçabilen durumlar yaşanabiliyor.

Independent’in haberine göre Toyota da bu yıl birçok kez çağırma duyurusu yapan markalardan biri. 

Bu yıl Tesla dahil pek çok marka çeşitli sorunlardan dolayı binlerce otomobilini geri çağırırken, Toyota’da ise yeni bir sorunun tespit edilmesiyle 400.000 araç için geri çağırma duyurusu yapıldı.

Sorun bu kez geri vites sırasında meydana geliyor. Federal trafik güvenliği düzenleyicileri, araç geri viteste giderken geri görüş kamerası görüntü veremeyebiliyor. Bu da kaza riskini önemli ölçüde artırıyor.

