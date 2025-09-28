Gizlice 1,5 milyon araç! Otomobil devi 10 saniyede bir üretiyor, Çinlilere kafa tutuyor

Dünyanın en çok otomobil üreten markaları arasında belli başlı firmalar var. Elektrikli otomobil pazarında Tesla ve BYD başı çekiyor. Ancak hem elektrikli hem içten yanmalı motorlarda güçlü bir rakip var.

Güney Kore’de bulunan Ulsan fabrikası, gerek endüstriyel gerek verimlilikte yeni bir rekor kırdı. Koreli Hyundai firmasına ait olan bu tesis, yılda 1,5 milyon araç üretiyor ve her 10 saniyede banttan 1 otomobil indiriyor.