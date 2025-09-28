Gizlice 1,5 milyon araç! Otomobil devi 10 saniyede bir üretiyor, Çinlilere kafa tutuyor
Otomobil devlerinin üretim kapasitesi zor günlerden geçerken, bu firmanın hem üretim kapasitesi hem istihdamı dünya ile yarışıyor.
Dünyanın en çok otomobil üreten markaları arasında belli başlı firmalar var. Elektrikli otomobil pazarında Tesla ve BYD başı çekiyor. Ancak hem elektrikli hem içten yanmalı motorlarda güçlü bir rakip var.
Güney Kore’de bulunan Ulsan fabrikası, gerek endüstriyel gerek verimlilikte yeni bir rekor kırdı. Koreli Hyundai firmasına ait olan bu tesis, yılda 1,5 milyon araç üretiyor ve her 10 saniyede banttan 1 otomobil indiriyor.
Üstelik sadece üretim değil, aynı zamanda lojistik mükemmeliyet de bu tesisin başarısında belirleyici rol oynuyor. Otomasyon ve insan gücünün kusursuz entegrasyonu sayesinde her araç, uluslararası pazarlara açılmadan önce sıkı kalite testlerinden geçiriliyor. Yani acele üretilip doğrudan pazara sürülmüyor.
Tam 18 saat çalışan ve altı farklı tesisten oluşan bu fabrika, Hyundai Santa Fe’den elektrikli Genesis modellerine kadar 17 farklı aracı aynı anda üretebiliyor.