  4. Gören şaşkınlığını gizleyemedi! 44 yıllık Rolls-Royce evrim geçirdi; yeni tasarımına kimse inanamadı

Dünyanın en lüks otomobillerinden biri Rolls-Royce. Ancak kimse bu arabanın bir gün Station Wagon’a döndürüleceğine tahmin etmemiştir. Ancak Hollandalı tasarımcı çok ilginç bir hamleyle 44 yıllık aracı Station Wagon’a çevirdi.

Eski lüks otomobiller, günümüzde halen değerli ve çok pahalı fiyatlara satılıyor. 

Vintage olmasına rağmen eski klasik arabalara ilgi bir hayli fazla, erişilmesi ise oldukça zor.

Rolls-Royce, günümüzde en lüks otomobilleri üreten bir marka. Ancak 44 yıl önce garaja çekilmiş bir Rolls-Royce, bugün Station Wagon olarak tasarlanarak bir kez daha yollara çıktı. 

Bu tasarımın arkasında ise Hollandalı ünlü tasarımcı Niels van Roij Design var.

