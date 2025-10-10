Gören şaşkınlığını gizleyemedi! 44 yıllık Rolls-Royce evrim geçirdi; yeni tasarımına kimse inanamadı
Dünyanın en lüks otomobillerinden biri Rolls-Royce. Ancak kimse bu arabanın bir gün Station Wagon’a döndürüleceğine tahmin etmemiştir. Ancak Hollandalı tasarımcı çok ilginç bir hamleyle 44 yıllık aracı Station Wagon’a çevirdi.
Vintage olmasına rağmen eski klasik arabalara ilgi bir hayli fazla, erişilmesi ise oldukça zor.
Rolls-Royce, günümüzde en lüks otomobilleri üreten bir marka. Ancak 44 yıl önce garaja çekilmiş bir Rolls-Royce, bugün Station Wagon olarak tasarlanarak bir kez daha yollara çıktı.
