  4. Güvenli olduğu söyleniyordu: Otomobil devi, yangın paniği nedeniyle 600.000 aracını geri çağırdı

Piyasadaki en güvenilir otomobil markalarından Ford, yıl içerisinde defalarca geri çağırma yapmasıyla eleştirirken, bu kez yangın riski nedeniyle 600.000’den fazla aracını daha geri çağıracağını duyurdu.

Otomobil devlerinin ortak problemlerinden biri geri çağırmalar. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), firmalara araçlarıyla ilgili eksikleri veya riskleri söylerken, şirketler de buna bağlı olarak harekete geçiyor.

2025 yılı içerisinde pek çok kez geri çağırma duyurusu yapan Ford, yıl bitimine yaklaşırken dev bir çağırma daha yaptı.

Ford, Amerika genelinde 600 binden fazla aracı kapsayan yeni bir geri çağırma kararı aldı. Bu adım, araç sahipleri arasında ciddi endişeye neden olurken, sorunun motor bölmesinde yangın riski taşıdığı açıklandı.

Geri çağırmadan 2020–2022 model Ford Escape ile 2021–2024 model Bronco Sport araçları etkileniyor. Her iki model de 1.5 litrelik EcoBoost üç silindirli motor ile donatılmış durumda. 

