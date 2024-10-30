Hasarları kusursuz işçilikle kapatıyorlar! İşte ikinci el araçlarda en çok yapılan hileleler

Metotları değişiyor, niyetleri değişmiyor

İki otomobili birbirine ekleyip tek otomobil yapandan, açılmış Airbag’leri tamir ettirmeden satılan araçlara, alıcılar pek çok farklı şekilde zarara uğratılıyor. Güvenli Ödeme Sistemi devreye girdi ancak ödeme dışında dikkat edilmesi gereken detaylar var. Çünkü dolandırıcıların metotları değişiyor, niyetleri değişmiyor...