Hasarları kusursuz işçilikle kapatıyorlar! İşte ikinci el araçlarda en çok yapılan hileleler
İkinci el araç piyasası hareketlenince otomobilini iyi bir fiyata satmak için fırsatçılar türedi. Araç satışlarında mağduriyetler giderek artarken yaptıkları hileler akıllara durgunluk verdi. İki aracı kesip tek araç yapandan, açılmış Airbag’lere, kilometre dondurmadan, düşürmeye kadar pek çok hile bulunuyor. İşte ikinci el araçlarda en çok yapılan hileler
Sıfır araca ulaşmak zorlaşınca ikinci el piyasasında hareketlilik başladı. Oto pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.
1 yılda neredeyse 9 milyon araç el değiştiriyor. İkinci el piyasasında araç satışları artınca hileler de artıyor. Akılalmaz yöntemlerle kusursuz işçilikli hasarlı araçları satmaya çalışanlar nedeniyle son dönemde mağduriyetler de arttı.
Metotları değişiyor, niyetleri değişmiyor
İki otomobili birbirine ekleyip tek otomobil yapandan, açılmış Airbag’leri tamir ettirmeden satılan araçlara, alıcılar pek çok farklı şekilde zarara uğratılıyor. Güvenli Ödeme Sistemi devreye girdi ancak ödeme dışında dikkat edilmesi gereken detaylar var. Çünkü dolandırıcıların metotları değişiyor, niyetleri değişmiyor...
Fiyatların artabileceği endişesi ikinci el araçlara yöneltti
Sıfır araçların fiyatlarının yükselmesi, ikinci elde fiyatların uzun süre yerinde sayması hatta gerilemesi aradaki makasın açılmasına neden oldu. Dolayısıyla sıfır araca ulaşamayanlar ikinci el otolara yöneldi. Ayrıca faizlerde düşüş yaşanması halinde fiyatların artabileceği endişesi de ikinci el piyasasını destekledi.