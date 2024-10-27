  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor

Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor

Son yıllarda çok popüler olan off road donanımlı pick-uplar çok tutulsa da kalem kalem yapılan masrafları cep yakıyor

Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor - Sayfa 1

Dünya genelinde 2019 yılında patlak veren Kovid-19 pandemisi sonrasında off road araçlarla kamplar popüler oldu. Vatandaşlar da araçlarını bu duruma uygun hale getirerek uzun uzun seyahatlere çıkmaya başladı.

1 | 12
Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor - Sayfa 2

Bu durum da pick upları aşırı popüler hale getirdi. Böylece sadece off road donanımı değil dış görünüş de yapılıyor. Fakat bu araçlar öyle ekonomik şartlarla boğuşuyor ki bu hesabı yapmayanlar ya da satmayı düşünüyor ya da almaktan vazgeçiyor.

2 | 12
Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor - Sayfa 3

PİCK UPTAN SOĞUTAN 9 CAN SIKICI NEDEN

Youtube.com’da Otomobilin Mesut Abisi diye bilinen Mesut Bıyık, oldukça popüler olan pick uplarla ilgili görmezden gelinen şu 9 detayı paylaştı.

3 | 12
Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor - Sayfa 4

9-  Şehir içi kullanıma uygun değil

Pick uplar 5.33 metre uzunluk, 1.90 metre genişlikleriyle şehir içi kullanımlarda sürücülere zorluklar çıkarabilir. Bunun için özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dar sokaklarıyla meşhur şehirlerde sürüş zorlukları çıkarabilir.

4 | 12