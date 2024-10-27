Havalı göründüğü için büyülüyor ; Ama bu hesabı yapmayanlar duyunca almaktan vazgeçiyor
Son yıllarda çok popüler olan off road donanımlı pick-uplar çok tutulsa da kalem kalem yapılan masrafları cep yakıyor
Dünya genelinde 2019 yılında patlak veren Kovid-19 pandemisi sonrasında off road araçlarla kamplar popüler oldu. Vatandaşlar da araçlarını bu duruma uygun hale getirerek uzun uzun seyahatlere çıkmaya başladı.
Bu durum da pick upları aşırı popüler hale getirdi. Böylece sadece off road donanımı değil dış görünüş de yapılıyor. Fakat bu araçlar öyle ekonomik şartlarla boğuşuyor ki bu hesabı yapmayanlar ya da satmayı düşünüyor ya da almaktan vazgeçiyor.
PİCK UPTAN SOĞUTAN 9 CAN SIKICI NEDEN
Youtube.com’da Otomobilin Mesut Abisi diye bilinen Mesut Bıyık, oldukça popüler olan pick uplarla ilgili görmezden gelinen şu 9 detayı paylaştı.