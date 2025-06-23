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  4. Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var

Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var

İkinci el otomobil fiyatlarında kısmi düşüşler yaşansa da ağır vergi koşulları nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyatlar her geçen gün artıyor. 

Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var - Sayfa 1

Yeni otomobil satın almak isteyenler de ince eleyip sık dokuyor ve en ucuz araba modelini bulmak istiyor. Araç ilan platformunun paylaştığı verilere göre, Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı. Listeye Citroen damga vurdu:

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Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var - Sayfa 2

30. Volkswagen Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life,2182000

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Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var - Sayfa 3

29. Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 116 PS DSG Life,2069000

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Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var - Sayfa 4

28. Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8,2001500

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