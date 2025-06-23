Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var

Yeni otomobil satın almak isteyenler de ince eleyip sık dokuyor ve en ucuz araba modelini bulmak istiyor. Araç ilan platformunun paylaştığı verilere göre, Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı. Listeye Citroen damga vurdu: