Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı: Zirvede Citroen modeli var
İkinci el otomobil fiyatlarında kısmi düşüşler yaşansa da ağır vergi koşulları nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyatlar her geçen gün artıyor.
Yeni otomobil satın almak isteyenler de ince eleyip sık dokuyor ve en ucuz araba modelini bulmak istiyor. Araç ilan platformunun paylaştığı verilere göre, Haziran 2025'te satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller açıklandı. Listeye Citroen damga vurdu:
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